Polizeieinsatz: Diensthündin Emma entdeckt Drogenversteck

Oberhausen. Die Polizei Oberhausen setzt auf einen hohen Fahndungsdruck, um die Drogenszene zu bekämpfen. Das zeigt ein aktueller Einsatz in Alt-Oberhausen.

In der vergangenen Woche haben Polizisten weiter konsequent die Oberhausener Drogenszene kontrolliert. Das unterstreicht die Polizeipressestelle in einer aktuellen Mitteilung.

Hand in Hand würden die Beamten dabei mit der Bundespolizei und dem Kommunalen Ordnungsdienst (KOD) daran arbeiten, Straftaten gerade rund um den Hauptbahnhof zu verhindern. Täglich patrouillieren Oberhausener Polizisten mehrfach am Bahnhofsvorplatz und den angrenzenden Parkgeländen. Bundespolizisten sind zudem verstärkt im Bahnhof und auf dem Bahngelände unterwegs.

„Mit Erfolg“, stellt Michael Mende fest. „Die Drogenszene verlagert sich immer mehr weg vom Bahnhof und dem Saporishja-Platz, vielleicht auch, um unseren ständigen Kontrollen zu entgehen. Unsere Polizisten reagieren aber selbstverständlich auch darauf“, sagt der Leiter des Oberhausener Drogenkommissariats.

Drogenfahnder schöpfen Verdacht

Am Mittwochnachmittag, 14. Oktober, fiel einem Drogenfahnder das Verhalten eines 21-jährigen Mannes an einer Parkbank auf dem Henri-Dunant-Weg zwischen Schwartzstraße und Danziger Straße auf. Er „empfing“ dort nacheinander mehrere Personen, ging zwischendurch in das nahe Parkgelände und übergab dann Gegenstände an seine Besucher. Wenig später ging der Mann in Richtung Rathaus, wo er sich mit drei weiteren Personen (17, 33, 34) traf.

Das Verhalten der Verdächtigen auch an diesem Ort erhärtete den Verdacht, dass sie mit illegalen Betäubungsmitteln dealen. Mit Unterstützung einer Streifenwagenbesatzung nahmen die Zivilfahnder alle Verdächtigen fest. Der Fluchtversuch von zweien beendeten die Polizisten mit einem kurzen Zwischenspurt.

Haftbefehl liegt vor

Bei der Durchsuchung fanden sie dann tatsächlich auch zahlreiche szenetypische Druckverschlusstütchen mit Betäubungsmitteln und Geldscheine in der entsprechenden Stückelung. Alle vorläufig Festgenommenen waren bereits mehrfach im Zusammenhang mit der Begehung von Drogendelikten polizeilich in Erscheinung getreten. Gegen den 34-Jährigen bestand in diesem Zusammenhang sogar ein Haftbefehl, berichtet die Polizei.

Zeitgleich mit der Festnahme suchte ein Polizist mit seiner Diensthündin nach einem möglichen Drogenversteck in den nahen Parkanlagen des Grilloparks. Schon nach einer kurzen Suche entdeckte Diensthündin Emma den Erdbunker in einem Gebüsch. Die darin zwischengelagerten Drogen stellte der Oberhausener Diensthundeführer sicher. Alle Personen, denen strafrechtliches Fehlverhalten vorgeworfen werden konnte, müssen sich jetzt dafür verantworten.