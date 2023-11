Polizei warnt: Menschenhandel mittels Loverboy-Methode

Oberhausen. Loverboys gaukeln Mädchen und Frauen die große Liebe vor und zwingen sie dann zur Prostitution. Das rät die Polizei Oberhausen Betroffenen.

Den jährlichen Europäischen Tag zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexuellem Missbrauch am 18. November nutzt die Oberhausener Polizei, um vor der besonders miesen „Loverboy-Methode“ zu warnen: Männer spielen oft noch minderjährigen Frauen die große Liebe vor, zwingen sie letztlich aber in die Prostitution. >>> Zum Thema: Oberhausen: Loverboys zwingen Mädchen zum Sex mit Fremden

2023 steht das Thema „Menschenhandel mittels Loverboy-Methode“ im Fokus des Aktionstages. „Denn was sich nach Liebe anhört, erweist sich bei der Loverboy-Methode als sexuelle Ausbeutung“, warnt die Polizei. Die Täter bauen eine emotionale Bindung auf, um die jungen Frauen gefügig zu machen. >>> Lesen Sie auch: Fälle auch in Oberhausen: Kampagne entlarvt Loverboys

Loverboy-Masche: Das rät die Polizei Oberhausen

Das rät die Polizei Oberhausen: „Lassen Sie sich nicht zu sexuellen Handlungen gegen Geld überreden – auch nicht, um Ihrem Partner einen Gefallen zu tun.“ In einer akut bedrohlichen Situation sollen sich Betroffene an die Polizei wenden und den Notruf 110 wählen. >>> Hintergrund: Fremd, jung, ahnungslos: Verein will Prostituierte aufklären

Und weiter: „Wenn Sie bereits Opfer von sexueller Ausbeutung und Zwangsprostitution wurden, suchen Sie sich Hilfe bei Beratungsstellen oder der Polizei. Sie können Anzeige bei jeder Polizeidienststelle erstatten.“ Die betroffenen jungen Frauen sollten Vertrauenspersonen oder Ansprechpartner aus Beratungsstellen hinzuziehen, wenn sie sich nicht allein zur Polizei trauen. >>> Weiterer Bericht: „Prostitution ist im Grunde Menschenhandel und Sklaverei“

Mögliche Verletzungen sollten unbedingt medizinisch behandelt und auch dokumentiert werden. Seit drei Jahren gibt es in Oberhausen die Möglichkeit der anonymen Spurensuche. Betroffene Frauen können die sexuelle Gewalt nach der Tat dokumentieren lassen – und erst danach zur Polizei gehen. Anlaufstelle ist das Evangelische Krankenhaus an der Virchowstraße. >>> Lesen Sie mehr: Vergewaltigung: So können Frauen den Täter überführen lassen

Die Polizei gibt Rat im Internet im Portal https://www.polizei-beratung.de/

