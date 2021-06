Polizei warnt: Katalysatoren bei Dieben immer mehr gefragt

Oberhausen. Immer öfter schrauben Diebe die Katalysatoren vom Unterboden geparkter Pkw ab. Die Polizei Oberhausen warnt alle Autobesitzer.

Die Polizei Oberhausen warnt, dass sich Katalysatoren, vornehmlich aus älteren Fahrzeugen, zunehmend zu einem wertvollen Diebesgut entwickeln.

Da die in den Katalysatoren verbauten Edelmetalle in den letzten Jahren stark an Wert gewonnen hätten, sei davon auszugehen, dass sich die ohnehin schon hohe Anzahl von Diebstählen weiterhin drastisch erhöhen werde, heißt es in einer aktuellen Meldung.

Besser an belebten Punkten parken

Die Fahnder unterstreichen: „Wir appellieren an Sie als Fahrzeugführer, sich mit einfachen und oft wirkungsvollen Maßnahmen vor solchen Situationen zu schützen.“ Das Parken in der Garage oder an gut beleuchteten bzw. belebten Stellen sei eine Möglichkeit, mit der man sich grundsätzlich vor Straftaten am Pkw schützen könne. Ergänzend könne man auch auf elektronische Sicherungsmittel zurückgreifen.

