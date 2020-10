Einbrüche Polizei warnt Bürger: Einbrecher in verschärftem Klau-Modus

Oberhausen. Mit dem Herbst beginnt die heiße Jahreszeit bei Wohnungseinbrüchen. Die Polizei appelliert: Gute technische Sicherungen stoppen oft die Täter.

Insgesamt hat sich die Zahl der Wohnungseinbrüche in den letzten Jahren deutlich verringert, doch jetzt warnt die Polizei Oberhausen mit Blick auf die dunkle Herbstzeit: „Achtung! Die Einbrecherbanden befinden sich jetzt wieder im verschärften Klaumodus!“

Am jüngsten Wochenende, 17. bis 19. Oktober, wurden insgesamt sieben Wohnungseinbrüche angezeigt, von denen zwei gescheitert sind. Der deutliche Anstieg gemeldeter Einbrüche in Oberhausen läute wieder die „heiße Jahreszeit“ bei Einbrüchen und Einbruchsversuchen ein, so die Polizeipressestelle.

Sprechstunde der Polizei

Wie in jedem Jahr seien Einbrecherbanden in den Monaten vor und nach Weihnachten besonders oft unterwegs. Und weiterhin gelte dabei: Eine gute technische Sicherung der eigenen vier Wände schützt nachweislich gegen Wohnungseinbrecher.

Für diese Oktober-Woche war eigentlich geplant, dass Bürgerinnen und Bürger bei den „Oberhausener Sicherheitstagen“ im direkten Gespräch wieder wichtige Expertenratschläge bekommen. Die aktuelle Corona-Situation lasse solche traditionellen Ausstellungen und Aktionen derzeit aber leider nicht zu. Stattdessen startet die Polizei eine Sprechstunde auf Facebook: Dort beantworten Polizeiexperten die Fragen von Bürgerinnen und Bürgern – diese Facebook-Sprechstunde findet am Sonntag, 25. Oktober, in der Zeit von 10 bis 13 Uhr statt.