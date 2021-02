Polizei und Verbraucherschützer: Mach’ Dein Passwort sicher!

Oberhausen. 1234567 - das ist kein gutes „Passwort“. Auf die Risiken unzureichender Passworte macht nun eine Infoaktion in Oberhausen umfassend aufmerksam.

Die Polizei Oberhausen bietet am Dienstag, 9. Februar, zusammen mit der Verbraucherberatung eine Info-Aktion zum Thema Passwort-Sicherheit an.

Anlass ist der diesjährige weltweite „SaferInternetDay 2021“. Mit der Präventionskampagne mach-dein-passwort-stark.de macht die Polizei die Bevölkerung auf die Risiken im Internet aufmerksam. Ziel ist es, die Menschen dabei zu unterstützen, die persönlichen Daten im Netz besser gegen Missbrauch zu schützen.

Ob 1234567 oder 11 11 11 - solche Zahlenreihen gehören zu den am häufigsten genutzten Passwort-Codes. Häufig wird auch ein einziges Passwort für sämtliche Accounts genutzt. Zudem werden Passwörter auf Zetteln notiert und in der Nähe des Rechners aufbewahrt. Das, was sich leicht merken lässt, macht es auch Cyberkriminellen leicht, die Zugangsdaten zu hacken und damit anschließend persönliche Daten abzugreifen, warnt die Polizei in einer aktuellen Mitteilung.

Umfassende Telefonberatung

Im Zuge der vom Landeskriminalamt NRW initiierten Kampagne „Mach dein Passwort stark!“ macht sich das Kriminalkommissariat Kriminalprävention/Opferschutz der Polizei Oberhausen zusammen mit der Verbraucherzentrale in Oberhausen dafür stark, Datendiebstahl und -missbrauch einen Riegel vorzuschieben. Dazu findet nun am Dienstag, 9. Februar, in der Zeit von 15 bis 17 Uhr im Zuge des jährlich stattfindenden „safer-internet-days“ eine Telefonberatung zum Thema „Starkes Passwort“ statt.

Unter 0208/826-4512 können interessierte Bürgerinnen und Bürger Angelika Wösthoff, Leiterin der Verbraucherzentrale Oberhausen, sowie unter 0208/826-4517 Kriminalhauptkommissarin Yvonne Thiel vom Kriminalkommissariat Kriminalprävention/Opferschutz der Polizei Oberhausen erreichen und Fragen zum Thema stellen. Weitere Informationen rund um das Thema Passwortsicherheit gibt es unter www.mach-dein-Passwort-stark.de