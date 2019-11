Streifen- und Rettungswagen am Dienstagnachmittag vor der Filiale der Deutschen Bank an der Paul-Reusch-Straße.

Polizeieinsatz Polizei und Rettungskräfte vor Ort: Körperverletzung in Bank

Oberhausen. Ein großes Aufsehen erregender Blaulicht-Einsatz in Stadtmitte. Grund: eine Körperverletzung unter Kunden in der Filiale der Deutschen Bank.

Mehrere Streifenwagen und ein Rettungswagen der Feuerwehr Oberhausen eilten am späten Dienstagnachmittag zum Saporishja-Platz bzw. zur Paul-Reusch-Straße in Stadtmitte: In der Filiale der Deutschen Bank war es „zu einer einfachen Körperverletzung unter zwei Kunden“ gekommen, wie die Leitstelle der Polizei Oberhausen auf Anfrage unserer Zeitung erklärte.

Einsatz gegen 17.40 Uhr beendet

Zahlreiche Passanten wurden auf das Geschehen aufmerksam, zu dessen Details und Hintergründen es zunächst keine weiteren Auskünfte gab. Rettungskräfte und Polizeibeamte hielten sich über längere Zeit in der Filiale und deren Umfeld auf. Gegen 17.40 Uhr war der Einsatz beendet.