Ein Streifenwagen der Polizei (Symbolbild). In Oberhausen suchen die Beamten Zeugen eines Verkehrsunfalls.

Blaulicht Polizei sucht Zeugen nach Unfall in Oberhausen-Sterkrade

Oberhausen. Was war da los? Am 28. August waren ein Auto und ein Motorrad zusammengestoßen. Für die Klärung des Unfalls benötigen die Ermittler Hilfe.

Die Ermittlerinnen und Ermittler des Oberhausener Verkehrskommissariats suchen Zeugen, die einen Unfall am Montagmorgen (28. August 2023) beobachtet haben. Der Unfall ereignete sich laut Polizei in Sterkrade-Mitte an der Brandenburger Straße Ecke Ostrampe gegen 8.30 Uhr. Beteiligt waren ein Pkw-Fahrer und eine Kradfahrerin, die bei dem Unfall leicht verletzt worden ist.

Wer Hinweise zum Unfallgeschehen geben kann, meldet sich beim Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 0208 8260 oder per E-Mail an poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen