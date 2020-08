Polizei sucht Zeugen für Straßenraub in Oberhausen-Sterkrade

Oberhausen. Am Sterkrader Bahnhof ist am Donnerstagabend ein junger Mann von einem Unbekannten überfallen worden. Die Polizei sucht Zeugen für den Angriff.

Ein 19-Jähriger ist am Donnerstagabend (27. August) gegen 19.55 Uhr am Sterkrader Bahnhof überfallen worden. Der junge Mann wurde „von einem ihm unbekannten männlichen Täter am Hals ergriffen“, heißt es im Polizeibericht. Der Geschädigte habe sich losgerissen und daraufhin einen direkten Schlag ins Gesicht erhalten. Der Täter nahm die Airpods des Jugendlichen an sich und entfernte sich anschließend mit einem Linienbus der Stoag.

Die Polizei beschreibt den Täter wie folgt: männlich, rund 16 bis 18 Jahre alt, ca, 1,85 Meter groß, normale Statur, kurze dunkle Haare, auffallend dichte Augenbrauen, Bart, graue Sweatshirtjacke, blaue Jeans. Zeugen oder Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Oberhausen unter 826-0 in Verbindung zu setzen.