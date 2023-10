Oberhausen. Ein lautes Geräusch, ein davonbrausendes Auto – die Polizei Oberhausen fahndet im Fall einer Unfallflucht. Ein geparkter Wagen wurde beschädigt.

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht auf der Herderstraße in Oberhausen-Dümpten.

Am Freitagabend, 29. September, haben Anwohner der Herderstraße gegen 21.30 Uhr ein lautes Unfallgeräusch gehört. Der oder die Fahrerin eines roten Autos hatte einen in Höhe der Hausnummer 136 geparkten Ford Fiesta (Farbe: braun) gerammt und so die gesamte linke Fahrzeugseite stark beschädigt. Anwohner sahen das rote Auto noch in Richtung Feldmannstraße davonfahren.

Verkehrskommissariat ermittelt und sucht Zeugen

Die Ermittler des Verkehrskommissariats fragen nun, wer zum Unfallzeitpunkt ein rotes Fahrzeug im Bereich der Unfallstelle beobachtet hat. Wer Hinweise auf den Halter oder den Abstellort des flüchtigen Unfallfahrzeuges geben kann, sollte sich schnellstmöglich an das Verkehrskommissariat unter 0208 8260 wenden – oder eine E-Mail schreiben an: Poststelle.Oberhausen@polizei.nrw.de

