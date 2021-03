Polizei sucht ein schweres Beutestück: eine Baggerschaufel

Oberhausen. Diese Beute lässt sich nicht mal nebenbei mitnehmen. Unbekannte haben in Oberhausen eine Baggerschaufel gestohlen. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Die Polizei in Oberhausen hat es derzeit mit einem besonders schwerwiegenden Fall zu tun - mit dem Diebstahl einer Baggerschaufel!

In der Zeit vom 1. bis 12. März stand ein Bagger laut Polizei an einer Baustelle auf der Thüringer Straße 3a in Oberhausen. In dieser Zeit demontierten Diebe die Baggerschaufel, den sogenannten Grabenraumlöffel. Diese Arbeiten und der sicher nicht unkomplizierte Abtransport des schweren Beutestücks dürften nicht unbemerkt geblieben sein, vermuten die Ermittler. Sie suchen jetzt Zeugen, die im besagten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Rätselhafter Fall

Zeugen können sich unter 0208 8260 oder per E-Mail an die Adresse poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de bei den Beamten vom KK22 melden, um Licht in das Rätsel um die gestohlene Oberhausener Baggerschaufel zu bringen.