Polizei stoppt überladenen Kleinlaster auf Mülheimer Straße

Oberhausen. Ein Fahrer am Steuer eines völlig überladenen Kleinlasters ist jetzt von der Polizei in Oberhausen erwischt worden. Nicht zum ersten Mal.

Ein Lkw-Fahrer aus den Niederlanden ist in Oberhausen bereits zum zweiten Mal mit überladenem Fahrzeug ertappt worden.

Am Dienstag, 28. Dezember, hat die Polizei den Mann mit seinem Kleinlaster gegen 16 Uhr auf der Mülheimer Straße in Oberhausen angehalten und überprüft. Das Ergebnis: Der Lkw war völlig überladen. Bei einer Wägung sei eine Überladung von über 45 Prozent festgestellt worden.

Da der Fahrer gewerblich Lebensmittelhändler anfahre, sei er verpflichtet, zu den Fahrten Tageskontrollblätter zu führen, berichtet die Polizei weiter. Diese Dokumente seien nicht vorhanden gewesen. Daher lag auch ein Verstoß gegen das Fahrpersonalgesetz vor.

Hohe Sicherheitsleistung erhoben

Vor Ort ist eine so genannte Sicherheitsleistung von über 3000 Euro erhoben worden. Bei der Fertigung der Anzeigen stellte sich heraus, dass der Mann schon am 14. Dezember 2021 mit demselben Lkw und den gleichen Delikten in Oberhausen aufgefallen war.

