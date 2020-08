Polizei stellt einen mutmaßlichen Taschendieb im Gebüsch

Oberhausen. Ein Gebüsch ist doch kein sicheres Versteck – diese Erfahrung machte ein mutmaßlicher Taschendieb, der von der Polizei Oberhausen gefasst wurde.

Ein mutmaßlicher Taschendieb sah auf der Flucht vor der Polizei nur noch einen Ausweg: ab ins Gebüsch.

Am Donnerstag, 20. August, gegen 17.30 Uhr hatte der Mann (50 Jahre alt, aus Rumänien) versucht, einen älteren Herrn in einem Discounter an der Bebelstraße zu bestehlen. Der 50-Jährige wurde von Mitarbeitern des Discounters dabei beobachtet, wie er dem Kunden etwas aus der Jackentasche stehlen wollte.

Haftbefehl lag vor

Als der Täter bemerkte, dass er beobachtet wurde, flüchtete er. Die Polizei startete eine Fahndung – mit Erfolg: Der 50-Jährige wurde von einer Polizeistreife in einem Gebüsch am Bahndamm gefunden. Nach einer Überprüfung stellte sich heraus, dass ein Haftbefehl gegen ihn vorlag. Zwei weitere Personen flüchteten ebenfalls vom Tatort und wurden in der Nähe entdeckt. Nach Feststellung der Personalien und Überprüfung wurden sie wieder entlassen, da ein Tatzusammenhang nicht nachgewiesen werden konnte. Die Ermittlungen dauern an.