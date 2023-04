Polizei rückt aus: Familien schlagen wild aufeinander ein

Oberhausen. Polizeieinsatz an der Havensteinstraße: Die Beamten haben es mit dem gewalttätigen Streit zweier Familien zu tun. Pfefferspray kommt zum Einsatz.

Zu einem größeren Polizeieinsatz ist es am späten Dienstagabend, 18. April, im Bereich der Havensteinstraße in Alt-Oberhausen gekommen.

Die Einsatzkräfte waren alarmiert worden, weil dort der Streit zweier Familien eskalierte. Auf dem Gehweg der Havensteinstraße schlugen zahlreiche Männer mitten in der Nacht wild aufeinander ein. Zuvor hatten sich beide Familien offenbar erst verbal gestritten; dann sei diese Auseinandersetzung handgreiflich und gewalttätig geworden, berichtet Polizeisprecher Rene Anhuth auf Anfrage der Redaktion.

Polizeikräfte rückten etwa 30 Minuten vor Mitternacht in größerem Umfang aus und setzten vor Ort auch Pfefferspray ein, um die aufgeheizte Stimmung unter den Beteiligten zu beruhigen. Einzelne Männer wurden in eine nahegelegene Wohnung gebracht. An dem Streit beteiligte Familienmitglieder stammen nach Erkenntnissen der Polizei größtenteils aus Serbien.

Fünf verletzte Menschen ambulant behandelt

Die Personalien der Beteiligten sind aufgenommen worden. Fünf verletzte Personen sind nach Angaben der Polizei Oberhausen an der Havensteinstraße ambulant behandelt worden. Weitere Ermittlungen in dem Fall laufen noch.

Während des Geschehens blieb die Havensteinstraße einsatzbedingt in dem Abschnitt gesperrt, so dass unter anderem Linienbusse die wichtige Innenstadt-Achse für längere Zeit nicht passieren konnten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen