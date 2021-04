Polizei Oberhausen warnt vor vermeintlich legalem CBD-Hanf

Oberhausen. Die Polizei Oberhausen warnt vor CBD-Hanf. An manchen Kiosken ist das Rauschmittel bereits zu haben. Verkäufer und Käufer machen sich strafbar.

Eine Abkürzung mit drei Buchstaben rückt beim Rauschgiftkommissariat der Polizei Oberhausen jetzt immer häufiger in den Blickpunkt: CBD-Hanf! Die Abkürzung „CBD“ steht für Cannabidiol. Die Fahnder der Polizei warnen: Entsprechende Produkte sind fast immer illegal.

CBD-Hanf werde immer häufiger an Kiosken, Tankstellen und in anderen Geschäften auch in Oberhausen angeboten, bestätigt Polizeisprecher Tom Litges nach Rücksprache mit dem Fachkommissariat.

Um zu verstehen, um was es sich handelt, muss man ein wenig ins chemische Detail gehen: Bei CBD handele es sich um eine natürlich vorkommende Verbindung aus der Blüte der Cannabispflanze (Hanf). Die CBD-Produkte werden mit Hilfe verschiedener Extraktionsverfahren aus Hanfblüten hergestellt. Das Bemerkenswerte dabei: Die berauschende Wirkung ist vergleichsweise geringer. CBD-Produkte sollen einen THC-Gehalt (THC = Tetrahydrocannabinol) von unter 0,2 Prozent beinhalten. Dem THC wird der Hauptanteil der berauschenden Cannabis-Wirkung zugesprochen. Zum Vergleich: Aktuell bietet zum Beispiel medizinisches Cannabis in Deutschland je nach Sorte THC-Werte von bis zu 22 Prozent.

Vermehrter Handel

Trotz des vergleichsweise geringeren Rausch-Effektes sind die CBD-Hanf-Produkte fast immer illegal, bestätigt das Rauschgiftkommissariat der Polizei Oberhausen entsprechende Warnungen der Essener Kollegen. Derzeit stelle die Polizei auch in Oberhausen einen vermehrten Handel von solchen Cannabisprodukten fest. Den „Tätern“ sei dabei ihr illegales Handeln häufig gar nicht bewusst.

Oft würden Großhändler diese Produkte etwa an die Betreiber von Kiosken verkaufen und erklären, dass das CBD-Hanf in Deutschland wegen des geringeren THC-Gehaltes legal sei. Dabei handele es sich um einen Irrtum, unterstreichen die Fahnder der Polizei: „Der Verkauf und Erwerb und damit auch der Besitz von Cannabisprodukten ist nach dem Betäubungsmittelgesetz (BtMG) grundsätzlich strafbar!“