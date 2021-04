Polizei Oberhausen warnt vor Unbekannten im Treppenhaus

Oberhausen. Erst verschaffen sie sich Zutritt ins Treppenhaus, dann suchen sie eine Wohnungstür aus und brechen ein. Die Polizei warnt vor solchen Tätern.

Mit Blick auf aktuelle Fälle in Oberhausen warnt die Polizei davor, Unbekannte unkontrolliert ins Treppenhaus von Mehrfamilienhäusern zu lassen.

So sind jetzt Einbrecher unkontrolliert in das Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses auf der Virchowstraße gelangt und haben dort unbemerkt eine Wohnungstür in der zweiten Etage aufgehebelt. In der Wohnung durchwühlten die Täter auf der Suche nach Wertgegenständen alle Behältnisse. Der Tatzeitraum: 10. bis 26. April.

Am Mittwochmittag, 27. April, begegnete eine 56-jährige Oberhausenerin im Treppenhaus ihres Mehrfamilienhauses auf der Jakobstraße sogar einem Einbrecher-Trio. Die zwei Frauen und ein Mann im Alter von 20 bis 30 Jahren, alle mit einem südländischen Erscheinungsbild, grüßten sie noch mit einem knappen „Hallo“, bevor sie dann eilig verschwanden. Kurz darauf sah die Frau, dass ihre Wohnungstür aufgebrochen und alle Räume durchwühlt waren.

Appell der Polizei

Die Spezialisten vom Kriminalkommissariat Prävention und Opferschutz appellieren noch einmal an alle Bewohner von Mehrfamilienhäusern, Unbekannte nicht unkontrolliert ins Treppenhaus zu lassen. Wachsame Nachbarn und technisch gut gesicherte Häuser seien nach wie vor die wichtigsten Bausteine im Kampf gegen Wohnungseinbrecher. Die Polizei berät Bürgerinnen und Bürger kostenlos unter 0208 826 4511 über technische Sicherungsmöglichkeiten der eigenen vier Wände.