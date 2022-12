Polizei Oberhausen warnt: Taschendiebe mögen das Gedränge

Oberhausen. Zwei Seniorinnen wurden in einem Discounter bestohlen. Die Polizei Oberhausen gibt Tipps, um es Taschendieben künftig schwerer zu machen.

Die Oberhausener Polizei warnt aus aktuellem Anlass vor Taschendieben. Die Kriminellen „fühlen sich besonders im Gedränge wohl“, warnen die Ermittler. „Veranstaltungen, öffentliche Verkehrsmittel, Bahnhöfe, Weihnachtsmärkte und Geschäfte werden genutzt, um unbemerkt zuzugreifen.“

Jeweils beim Einkaufen bei einem Discounter hat es aktuell zwei Seniorinnen getroffen: Diebe haben einer 75 Jahre alten Frau in einem Geschäft an der Teutoburger Straße und einer 80-Jährigen an der Duisburger Straße die Portemonnaies gestohlen. Beide Frauen hatten zunächst nichts von dem Diebstahl bemerkt. Erst an der Kasse registrierten sie, dass die Handtasche geöffnet und die Geldbörse verschwunden war.

„Lassen Sie sich nicht ablenken und denken Sie an folgende Hinweise“, rät die Polizei: misstrauisch bleiben, wenn Unbekannte das Gespräch suchen; Wertsachen und Dokumente nicht in der Handtasche aufbewahren, sondern in verschlossenen Innentaschen der Oberbekleidung, in Brustbeuteln, Gürtelinnentaschen oder Geldgürteln; Hand- oder Umhängetasche stets verschlossen unter den Arm klemmen – mit dem Verschluss zum Körper.

Wertgegenstände wie Geldbörse, Handy und Schlüssel sollten weder in die Einkaufstasche oder den Korb noch in den Einkaufswagen gelegt werden. Auch das Portemonnaie sollte man an der Kasse nicht aus der Hand legen. Und: Vor allem ältere Menschen sollen sich nach dem Bezahlen Zeit nehmen, alles gut zu verstauen: „Lassen Sie sich nicht von anderen Leuten hetzen.“

