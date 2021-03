Oberhausen. Sieben Taten sind bei der Polizei Oberhausen bereits angezeigt worden. Gesucht werden unbekannte Graffiti-Schmierer.

Die Polizei Oberhausen sucht unbekannte Graffiti-Schmierer, die offenbar vor allem nachts durch Oberhausen ziehen.

Von der Grenzstraße über die Gellertstraße, Im Heidefeld und Landwehr bis hin zum Romgesweg haben Unbekannte Gebäude und Bushaltestellen mit gelber und weißer Farbe beschmiert und besprüht. Laut Polizei sind bis zum jetzigen Zeitpunkt insgesamt sieben Taten angezeigt worden, zu denen es in der Zeit von Freitagabend, 19. März, bis Samstagmorgen, 20. März, gekommen ist.

Zaun beschmiert

Am Sonntagabend, 21. März, beobachteten Zeugen dann gegen 12 Uhr auch noch mehrere Mädchen, die auf der Römerstraße einen Zaun mit einem schwarzen Edding beschmierten.

Die Ermittler vom KK 21 suchen jetzt Zeugen und fragen, wer von Freitag auf Samstag verdächtige Wahrnehmungen in der näheren Umgebung der Tatorte gemacht hat. Wer Hinweise auf die Identität oder den Aufenthaltsort der Täter und Täterinnen geben kann, wendet sich an die Polizei Oberhausen unter 0208 8260 oder per E-Mail an die Adresse Poststelle.Oberhausen@polizei.nrw.de.