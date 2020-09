Fotofahndung Polizei Oberhausen sucht Parfüm-Diebe per Fotofahndung

Oberhausen. Die Polizei Oberhausen fahndet nach fünf Unbekannten, die in einer Rossmann-Filiale Parfüm im Wert von 1000 Euro gestohlen haben sollen.

Fünf bislang unbekannte Täter sollen aus den Auslagen der Rossmann-Filiale an der Bahnhofsstraße in Oberhausen Parfümartikel im Gesamtwert von über 1000 Euro gestohlen haben. Die Tat ereignete sich nach Angaben der Polizei am 30. Oktober 2019 gegen 19.30 Uhr.

Die Polizei Oberhausen bittet um Hinweise

Auf Beschluss des Amtsgerichts fahndet das Kommissariat 22 der Polizei Oberhausen jetzt mit Fotos nach den Tätern. Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 0208-826-0 oder per E-Mail an poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de entgegen.

Die Polizei Oberhausen fragt: Wer kennt die Personen? Foto: Polizei Oberhausen

Die Polizei Oberhausen fragt: Wer kennt die Personen? Foto: Polizei Oberhausen

Die Polizei Oberhausen fragt: Wer kennt die Personen? Foto: Polizei Oberhausen

Die Polizei Oberhausen fragt: Wer kennt die Personen? Foto: Polizei Oberhausen

Weitere Nachrichten aus Oberhausen gibt es hier.