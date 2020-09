Polizei Oberhausen sucht nach Opfern von Verkehrsrüpel

Oberhausen. Ein Rollerfahrer in Oberhausen hat andere Verkehrsteilnehmer und Streifenwagen auf Trab gehalten. Nun sicht die Polizei nach Geschädigten.

Polizisten in Oberhausen haben am Mittwochabend (2. September) einen schwarzen Roller verfolgt, mit dem ein rücksichtsloser Jugendlicher mit seiner jungen Sozia, die dabei einen kleinen Hund auf dem Arm hielt, vor einem Streifenwagen flüchtete. Nun fragt die Polizei: „Hat der Rollerfahrer Sie gefährdet?“.

Gemeint sind die anderen Verkehrsteilnehmer, die der schwarz gekleidete Rollerfahrer ab der Falkensteinstraße in Mitleidenschaft zog. So fuhr er nach Angaben der Polizei beim Überholen bewusst in den Gegenverkehr, wo Fahrzeugführer ausweichen mussten, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Weiter ging es auf der Marienburgstraße, wo er halsbrecherisch einen weißen Mercedes Sprinter überholte. Auf dem Gehweg der Knappenstraße mussten sich dann mehrere Passanten durch spontanes Wegspringen vor dem Rollerfahrer in Sicherheit bringen.

Kurz darauf brachen die Polizisten die Verfolgungsfahrt aus Sicherheitsgründen ab. Die Ermittler bitten jetzt dringend, die durch die Fahrweise des Rollerfahrers gefährdeten Fahrzeugführer und Fußgänger: Melden Sie sich telefonisch (0208-8260) oder per Mail (Poststelle.Oberhausen@polizei.nrw.de) beim Verkehrskommissariat.