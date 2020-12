Polizei Oberhausen sucht mit Fotos nach Ladendiebstahl-Bande

Oberhausen. In einem Oberhausener Drogeriemarkt haben fünf Männer jede Menge Parfüm gestohlen. Die Polizei fahndet nun mit Bildern nach den Tatverdächtigen.

„Bandenmäßiger Ladendiebstahl “ lautet der Tatvorwurf an mehrere Unbekannte, nach denen die Polizei Oberhausen jetzt mit Fotos fahndet. Die fünf Männer hielten sich demnach im März in einem Oberhausener Drogeriemarkt auf. „Hier entnahmen sie aus einem Regal vier Kulturtaschen und befüllten diese mit insgesamt 73 Düften. Anschließend entfernten sich die Tatverdächtigen fluchtartig aus dem Geschäft“, heißt es in der Mitteilung der Polizei.

>>>Sie wollen keine Nachrichten aus Oberhausen verpassen? Dann können Sie hier unseren abendlichen Newsletter abonnieren: So abonnieren Sie den kostenlosen Oberhausen-Newsletter. <<<

Die Täterbeschreibung zu vier (15 bis 20 Jahre alt) der fünf Tatverdächtigen ist ähnlich, lediglich ein Tatverdächtiger (25 bis 35 Jahre Jahre alt) ist deutlich älter. Alle waren etwa 1,60 bis 1,75 Meter groß, schlank und hatten dunkle Haare. Die Polizei fragt: Wer kennt die abgebildeten Tatverdächtigen auf den Lichtbildern? Hinweise nimmt die Kripo Oberhausen telefonisch ( 0208 8260 ) oder als E-Mail entgegen (Poststelle.Oberhausen@polizei.nrw.de).