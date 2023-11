Polizei Oberhausen sucht Hinweise zu bandenmäßigem Diebstahl

Oberhausen. Skrupelloser geht es kaum: Erst wird eine Seniorin abgelenkt, dann wird ihr die Brieftasche gestohlen. Die Polizei sucht nun die Täter per Foto.

Die Polizei Oberhausen startet eine Foto-Fahndung zu einem bandenmäßigen Diebstahl, der sich bereits im April 2023 ereignet hat.

Einer der Tatverdächtigen im Falle des bandenmäßigen Diebstahls am 17. April 2023 in Oberhausen. Foto: Polizei OB / PM

Am 17. April ist gegen 13 Uhr einer 90-jährigen Frau in einer Drogerie in Oberhausen die Geldbörse aus der Handtasche gestohlen worden. Dabei ging die fünfköpfige Tätergruppe gezielt und professionell vor. Die Seniorin wurde abgelenkt und die Brieftasche aus der am Rollator hängenden Handtasche entwendet.

Polizei sucht dringend Zeugenhinweise

Zu der Tat ist es in der Zeit von 12.55 bis 13 Uhr gekommen. Nähere Angaben zum Tatort macht die Polizei nicht.

Die Ermittler fragen, wer Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort der Gesuchten geben kann. Solche Zeuginnen oder Zeugen können sich unter 0208-8260 melden oder per E-Mail an die Adresse poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen