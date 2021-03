Polizei Oberhausen stoppt illegale Tour auf dem E-Scooter

Oberhausen. Ein E-Scooter-Fahrer landet in Oberhausen-Dümpten in einer Polizeikontrolle. Das sofortige Ende der Tour ist die Folge.

Die Polizei Oberhausen hat auf der Hunsrückstraße eine illegale E-Scooter-Fahrt gestoppt.

Am Montag, 22. März, gegen 14.30 Uhr fiel ein E-Scooter-Fahrer (40) auf der Hunsrückstraße in Oberhausen-Dümpten bei einer Kontrolle auf. Zunächst nahmen die Polizeibeamten Alkoholgeruch wahr, befragten den Mann und nahmen mehrere Tests vor. Der Alkoholtest zeigte nur eine geringe Menge Alkohol an, allerdings reagierte der Drogentest auf Cannabis und Amphetamine.

Blutprobe entnommen

Der Mann gab an, dauerhaft Drogen zu nehmen. Zur Beweissicherung wurde eine Blutprobe entnommen. Eine erforderliche Fahrerlaubnis für das Fahrzeug konnte er nicht vorweisen; das Nummernschild gehörte auch nicht zu seinem Fahrzeug.

Anzeigen wurden erstattet wegen Urkundenfälschung, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln.