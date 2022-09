Polizei Oberhausen stoppt Handysünder im Auto und auf Rad

Oberhausen. Die Oberhausener Polizei beteiligt sich an landesweiten Kontrollen und stoppt Handysünder, Gurt-Muffel und einen angeschickerten Autofahrer.

Um Unfälle zu vermeiden hat sich die Oberhausener Polizei am Donnerstag gezielt auf die Lauer gelegt, um verantwortungslose Verkehrsteilnehmer zu stoppen. Acht Kontrollpunkte hatten die Beamten eingerichtet, erwischt wurden Handysünder, Gurtmuffel und ein angeschickerter Autofahrer.

„Focus on the Road“ ist das Motto von landesweiten Kontrolltagen, die derzeit stattfinden und von dem europaweiten Netzwerk „Roadpol“ koordiniert werden. Die Oberhausener Polizei erwischte am Donnerstag 19 Fahrzeugführer, vier Radler und einen Scooter-Fahrer, die während der Fahrt ihr Smartphone benutzten. Die Polizei warnt: „Keine Nachricht oder Anruf kann so wichtig sein, dass man einen Blindflug seines Fahrzeugs riskieren sollte.“

Einen 51-Jährigen erwischten die Polizisten mit zu viel Alkohol im Blut, elf Gurt-Muffel erinnerten sie mit Hilfe eines Verwarngeldes an die Anschnall-Pflicht.

