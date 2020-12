Polizei Oberhausen staunt: gefährliche Akrobatik am Steuer

Die Polizisten eines Streifenwagens in Oberhausen staunten am Dienstag nicht schlecht (Symbolbild).

Oberhausen. Fahrer und Beifahrerin tauschen bei voller Fahrt in Oberhausen die Plätze. Die Polizei sollte wohl nicht hinter das Geheimnis des Paares kommen.

Drogen im Blut, keinen Führerschein und „Akrobatik“ am Steuer: Mit einem nicht ganz alltäglichen Verkehrsdelikt musste sich am Dienstag die Polizei in Oberhausen beschäftigen. „Auch erfahrene Polizisten werden immer wieder zum Staunen gebracht“, heißt es dazu im dazugehörigen Bericht.

Eine Streifenwagenbesatzung hielt am Dienstag auf der Bergstraße in Osterfeld an einer Ampel, als sie einen Autofahrer dabei beobachteten, wie er erst auf der Kettelerstraße langsam wendete und dann, unter den Augen der Polizisten, sehr langsam bei Rot die Kreuzung überquerte. Er fuhr schnurstracks am Streifenwagen vorbei.

Fahrer und Beifahrerin tauschen die Plätze

Die Polizisten fuhren sofort hinter dem jungen Mann her und forderten ihn zum Halten auf. Der reagierte zunächst aber weder auf Blaulicht und rot blinkendes „Stopp Polizei“, noch auf Lichthupe oder den dann deutlich hörbaren, sehr lauten Yelp-Ton. Stattdessen beobachteten die Polizisten viel Bewegung der Insassen im Fahrzeug, bis der Wagen dann in die Heinestraße abbog und schließlich abrupt anhielt.

Der Fahrer hatte ganz offensichtlich mit einer Mitfahrerin den Platz getauscht. Bei der Kontrolle gingen sie und der eigentliche Fahrer, der jetzt auf dem Beifahrersitz saß, wohl fest davon aus, dass die hinterherfahrenden Polizisten die akrobatische und gefährliche Aktion nicht bemerkt hatten.

Schnell wurde auch klar, warum der 18-jährige Fahrer wohl lieber als Beifahrer wahrgenommen werden wollte: Er hatte keine gültige Fahrerlaubnis. Weil er sich lediglich auch nur mit einer Debitkarte und einem Brief ausweisen konnte, durchsuchten die Polizisten ihn nach Personaldokumenten und fanden dabei für die Drogenszene typische Utensilien und Drogenspuren.

Drogentest fällt positiv aus

Sein Verhalten erregte bei den Polizisten den Verdacht, selbst unter dem Einfluss von Drogen zu stehen. So gab der Mann dann auch unumwunden zu, am Vortag Drogen konsumiert zu haben. Die Beamten führten einen Drogenschnelltest durch – mit positivem Ergebnis. Die Polizisten nahmen ihn zur Blutentnahme mit auf die Wache.

Er und seine 19-jährige Freundin werden sich jetzt verantworten müssen: Er wegen der Rotlichtfahrt sowie des Fahrens unter dem Einfluss von Drogen und ohne eine gültige Fahrerlaubnis, sie wegen des Versuchs der Strafvereitlung.