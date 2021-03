Oberhausen. Seit Montag war eine Taube in einem leeren Ladenlokal in der Oberhausener Innenstadt eingesperrt. Nun konnte die Polizei das Tier befreien.

Seit mehreren Tagen war eine Taube in einem leerstehenden Ladenlokal in der Oberhausener Innenstadt eingeschlossen. Nach mehreren Versuchen konnte die Polizei nun die Taube retten und in die Obhut des Taubenschutzvereins übergeben. Durch einen Schlüsseldienst ließ die Polizei am Samstag die Tür des Ladenlokals öffnen.

Polizei Oberhausen rettet Taube aus verlassenem Ladenlokal

Seit Montag sei die Taube nach Angaben der Polizei in dem Ladenlokal eingesperrt gewesen. Am Mittwoch sei noch in dem Geschäft gearbeitet worden, die Taube allerdings blieb auch nach Abschluss der Arbeiten eingesperrt. Hausmeister, Hausverwaltung oder Eigentümer konnten durch die Polizei bisher nicht ermittelt werden. Nach einigem Hin und Her - und mehreren Telefonaten zwischen der Polizei, dem Ordnungsdienst und einer besorgten Bürgerin - ließ die Polizei dann am Samstag das Lokal öffnen. (ck)