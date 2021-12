Polizei Oberhausen nimmt mutmaßlichen Brandstifter fest

Oberhausen. Die Polizei Oberhausen fasst einen 39-Jährigen – just als dieser eine Mülltonne anzünden will. Er könnte für weitere Taten verantwortlich sein.

Zivilfahnder der Oberhausener Polizei haben am Mittwochabend einen 39-jährigen mutmaßlichen Brandstifter festgenommen. Als die Einsatzkräfte ihn aufspürten, wollte er offenbar gerade einen Abfallcontainer anzünden.

Schon seit Ende November ermittelt die Oberhausener Polizei in sechs Fällen von Brandstiftung. Damals brannten eine Baubude und mehrere Abfalltonnen im Stadtgebiet. Und auch am Mittwoch gab es im Laufe des Tages ähnliche Fälle, Brandherde gab es an der Grillo-, Ebert- und Hermann-Albertz-Straße, ebenso an der Bebelstraße – immer ganz in der Nähe von Mehrfamilienhäusern. Der nun gefasste Mann könnte auch für diese Fälle verantwortlich sein.

Zeugen hatten am Mittwoch die entscheidenden Hinweise gegeben: Sie hatten den Mann in einem Hauseingang an der Bebelstraße beobachtet. Als er den Ort verließ, lag Brandgeruch in der Luft; eine Abfalltonne brannte genau dort, wo der 39-Jährige nur Sekunden zuvor verdächtig hantiert hatte. Die gerufene Feuerwehr löschte den Brand, die Polizei eilte zur Bebelstraße.

Die Suche nach dem Verdächtigen hatte schnell Erfolg. Einsatzkräfte entdeckten ihn, als er erneut einen Abfallbehälter anzünden wollte. Nun laufen die Ermittlungen gegen den Mann, der bereits in der Vergangenheit mehrfach wegen ähnlicher Branddelikte in Erscheinung getreten war.

