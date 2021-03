Die Oberhausener Polizei war am Sonntag an der Mülheimer Straße im Einsatz, die erste Streifenwagenbesatzung rief sofort Unterstützung (Symbolbild).

Oberhausen. Ein 39-jähriger Oberhausener feiert mit rund 30 Gästen seinen Geburtstag. Als die Polizei die Party auflösen will, flippt der Gastgeber aus.

Eine Geburtstagsparty mit rund 30 Gästen ist am Sonntag in Oberhausen völlig aus dem Ruder gelaufen. Als die Polizei einschreiten und die Feier auflösen wurde, gingen drei Männer auf sie los und attackierten die Beamten mit Schlägen und Tritten. Alle Angreifer wurden festgenommen.

Anwohner hatten die Polizei am Nachmittag zunächst wegen einer Ruhestörung an die Mülheimer Straße gerufen. In der Wohnung eines Mehrfamilienhauses wurde lautstark gefeiert. Wie sich herausstellte, feierte ein 39-Jähriger dort seinen Geburtstag – nach Schätzung der Polizei mit rund 30 Gästen.

Grober Verstoß gegen Corona-Schutzverordnung

Dass er eine Party feiere, gab der Oberhausener auch zu, schlug den Polizisten aber dann die Tür vor der Nase zu. Er wollte sich weder ausweisen noch die Party auflösen. Laut Corona-Schutzverordnung sind Privatfeiern im großen Stil derzeit untersagt.

Die Beamten vor Ort forderten Verstärkung an. Noch während der Vorbereitung zum Polizeieinsatz öffnete der 39-Jährige dann erneut die Haustür und bedrohte die Polizisten – so wie er es schon bei der ersten Begegnung getan hatte. Dabei filmte er die Einsatzkräfte mit einem Handy. Als er dann die Polizisten auch noch körperlich angreifen wollte, zögerten diese nicht lang und überwältigten den Angreifer, noch während er die Hand zum Schlag ausholte.

Polizei Oberhausen setzt Pfefferspray ein

Doch das brachte die Geburtstagsgäste auf: Zwei Verwandte des Gastgebers mischten sich ein, griffen die Polizisten an, schlugen und traten nach ihnen. Doch auch diese Angreifer, einen 20- und einen 17-Jährigen, brachten die Polizisten unter Kontrolle – mussten dafür allerdings „einfache körperliche Gewalt“ und Pfefferspray einsetzen, wie es im Polizeibericht heißt.

Für alle drei Angreifer ging es anschließend ins Polizeigewahrsam. Sie müssen sich nun wegen des Widerstandes gegen die Polizei und des Verstoßes gegen die Corona-Schutzverordnung verantworten.

Weiterer Polizei-Einsatz am Zentrum Altenberg

Weniger spektakulär, aber nicht weniger gefährlich verlief ein Einsatz Sonntagnacht in der Nähe den Zentrums Altenberg. Auf einem Sportplatz entdeckte eine Zivilstreife eine Gruppe jugendlicher Randalierer. Als die jungen Männer die Polizisten erblickten, flüchteten sie zunächst in alle Richtungen, die Beamten nahmen die Verfolgung auf.

Zwei 18-Jährige hatten die Beamten schnell eingeholt. Einer von ihnen weigerte sich, seinen Ausweis vorzuzeigen. Eine Hand hatte er verdächtig lange in einer Umhängetasche. Ein Polizist griff ein, hielt den Mann fest und durchsuchte den Beutel. Fund: eine lange, spitze Schere.

Weil der Jugendliche daraufhin komplett ausrastete und wild um sich schlug, wurde er fixiert und ins Gewahrsam gebracht.