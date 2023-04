Polizei Oberhausen fahndet: Raubversuch im Juweliergeschäft

Oberhausen. Die Polizei Oberhausen fahndet nach zwei Männern, die ein Juweliergeschäft in Alt-Oberhausen überfallen wollten. Sie flüchteten ohne Beute.

Die Polizei fahndet nach zwei Männern, die am Montag, 17. April, versucht haben, ein Juweliergeschäft in Alt-Oberhausen zu überfallen.

Gegen 11 Uhr haben die beiden Unbekannten das Juweliergeschäft an der Helmholtzstraße in Stadtmitte betreten. Ein Angestellter (43) sei von den Tätern angegriffen und geschlagen worden; dabei sei der Mann leicht verletzt worden, berichtet die Polizei. Anschließend habe er sich jedoch befreien können. Die Täter seien schließlich ohne Beute zu Fuß in Richtung Hauptbahnhof geflüchtet.

Verdächtige sind etwa 25 Jahre alt

Die Beschreibung: 1,80 bis 1,90 Meter groß, etwa 25 Jahre alt, dunkle Haare und augenscheinlich arabischer Herkunft, wie es im Polizeibericht heißt. Einer der Männer (lockige Haare) habe eine schwarze Jacke, blaue Jeans, ein schwarzes Cap und helle Sneaker getragen. Die zweite Person trug eine helle, beigefarbene Jacke.

Zeugen, die Angaben zu den beiden Männern machen können, melden sich bitte schnellstmöglich unter 0208 826-0 oder per Mail an die Adresse poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de

