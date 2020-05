Polizei Oberhausen ermittelt wegen illegaler Prostitution

In einem Haus in Osterfeld sollen Prostituierte ihre Dienste angeboten haben (Symbolbild).

Oberhausen. Prostituierte sollen ihre Dienste in einem Haus in Osterfeld angeboten haben. Ein Nachbar wurde misstrauisch und rief die Oberhausener Polizei.

In einem Haus an der Kettelerstraße in Osterfeld haben Prostituierte offenbar illegal ihre Sexdienste angeboten. Die Polizei Oberhausen ging Sonntagnacht dem Hinweis eines Anwohners nach und traf zwei Frauen und zwei mutmaßliche Kunden an.

Laut Zeugen standen in den vergangenen Tagen immer wieder fremde Männer vor dem Haus. Dann erhielten sie offenbar eine Kurznachricht, gingen ins Haus und kamen kurze Zeit später wieder heraus. Ein Nachbar wurde misstrauisch, Sonntagnacht rief er dann die Polizei.

Verstoß gegen Corona-Schutzverordnung

Eine Streifenwagenbesatzung traf laut Polizeibericht in der Wohnung zwei Frauen an, 39 und 43 Jahre alt. Sie hatten gerade Besuch von zwei Männern. Diese Männer leugneten zunächst, räumten dann aber ein, die sexuellen Dienste der Frauen gegen Bezahlung in Anspruch genommen zu haben.

Gegen die Frauen wird nun wegen des Verdachts der illegalen Prostitution ermittelt. Auch die Männer müssen sich verantworten: wegen offensichtlicher Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung, heißt in der Polizeimeldung.