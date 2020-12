Polizei Oberhausen beendet illegales Glücksspiel in Lokal

Oberhausen. Die Polizei Oberhausen hat eine Veranstaltung mit illegalem Glücksspiel in einer Gaststätte beendet. Die Spielautomaten wurden beschlagnahmt.

Die Polizei in Oberhausen hat am Dienstagabend, 1. Dezember, eine Veranstaltung mit illegalem Glücksspiel aufgelöst. Mehrere Streifenwagenbesatzungen nahmen die Räume über einer Gaststätte an der Stöckmannstraße ins Visier. Hinweisen zufolge gäbe es dort trotz Verbot Betrieb und es fände auch regelmäßig illegales Glücksspie l statt. Wie die Polizei mitteilt, hätten die Polizisten vor Ort einen Lichtschein wahrgenommen, obwohl die Fenster fast vollständig mit Pappe abgedeckt und verdunkelt waren.

Zudem seien mehrere Männerstimmen draußen deutlich hörbar gewesen. Nach Angaben der Polizei befanden sich in dem Lokal und in den darüber befindlichen Wohnungen, die teilweise noch im Rohbauzustand sind, betriebsbereite Spielautomaten. Die Räume waren demnach wie ein Lokal eingerichtet, hatten mit Getränken gefüllte Kühlschränke und Tische, auf denen Wettautomaten standen oder Kartenspiele lagen. An den Tischen oder in den Räumen über dem Schankraum hielten sich insgesamt sieben Personen auf. Keiner trug eine Mund-Nase-Bedeckung und die Abstände zwischen den Personen waren deutlich unterschritten, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Polizei Oberhausen beschlagnahmte die Glücksspielgeräte

Nachdem die Personalien feststanden, beschlagnahmten die Polizisten alle Glücksspielgeräte und „beweiserhebliche Gegenstände“, stellten die Wohnungsschlüssel sicher und erstatteten Anzeigen gegen die fünf verdächtigen 23- bis 49-jährigen Teilnehmer der illegalen Veranstaltung. Eine 38-Jährige und ein 39-Jähriger stehen derzeit im Verdacht, das illegale Glücksspiel organisiert und veranstaltet zu haben. Die Polizei bittet Anwohner darum, bei verdächtigen Wahrnehmungen sofort die Polizei zu kontaktieren.

