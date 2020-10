Polizei Oberhausen: Autofahrer rollt Passanten über den Fuß

Oberhausen. Nach Unfall-Zeugen sucht die Polizei Oberhausen: Dabei hat fehlende Geduld zu einem gefährlichen Fahrmanöver und einem verletzten Fuß geführt.

Da hatte es jemand am Steuer wohl besonders eilig: Ein Autofahrer hat nach Angaben der Polizei eine Fahrzeugschlange rechts überholt und ist dabei zum Teil auch über den Gehweg gefahren. Bei dieser Aktion hat der Fahrer mit seinem Wagen den Fuß eines Passanten überrollt.

Der Unfall ereignete sich am Donnerstag (1. Oktober) gegen 19.30 Uhr an der Hermann-Albertz-Straße in Stadtmitte. Das Verkehrskommissariat der Polizei Oberhausen sucht nun Zeugen für den Vorfall und bittet diese, sich unter 0208-826-0 oder per Mail an poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de zu melden.

Mehr über das Stadtgeschehen in Oberhausen lesen Sie hier.