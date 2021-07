Polizei: Mit Ende des Lockdowns steigt Zahl der Einbrüche

Ein Alptraum für Betroffene: Fremde durchwühlen Schränke und Schubladen, nehmen mit, was sie für wertvoll erachten. Die Polizei Oberhausen mahnt zur Vorsicht.

Oberhausen. Die Polizei Oberhausen bittet Bürgerinnen und Bürger zu mehr Wachsamkeit. Mit dem Ende des Lockdowns steigt die Zahl der Wohnungseinbrüche.

Die Polizei empfiehlt Bürgerinnen und Bürgern, ihre Haustüren immer abzuschließen und Unbekannten nicht die Tür zu öffnen. Das sind wichtige Tipps, um Einbrecher abzuwehren. Zudem rät sie, sich mit Nachbarn zusammenzuschließen und sich gegenseitig zu warnen, falls sich auffällige Personen dem Grundstück näheren. Die Warnung hat einen aktuellen Hintergrund.

Mit dem Ende des Lockdowns sind nach Angaben der Polizei wieder mehr Einbrecher in Oberhausen unterwegs. Sie bittet zur Aufklärung solcher Taten um Mithilfe der Anwohner: „Bitte unterstützen Sie uns im täglichen Kampf gegen alle Kriminellen und informieren uns bei verdächtigen Wahrnehmungen in Ihrer Nachbarschaft sofort per Notruf 110.“

Fünf Fälle wurden der Oberhausener Polizei in der vergangenen Woche, also vom 26. Juni bis zum 1. Juli, angezeigt. 440 Wohnungseinbrüche musste die Polizei im vergangenen Jahr bearbeiten. Das sind über 100 Fälle mehr als ein Jahr zuvor. Damals wurden 335 Einbrüche in Wohnungen gemeldet.

Die Kriminellen brachen letzte Woche in Wohnhäuser im ganzen Stadtgebiet verteilt ein, und zwar an diesen Straßen: Buschhausener Straße, Finanzstraße und Gewerkschaftsstraße, Mellinghofer Straße und Am Dunkelschlag.

Betrachtet man einen längeren Zeitraum, das betonen die Ermittler, geht die Zahl der Wohnungseinbrüche in Oberhausen deutlich zurück: So wurden 2013 noch 892 Einbrüche angezeigt.

