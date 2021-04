Polizei kontrolliert E-Scooter-Fahrer – der schlägt um sich

Oberhausen. Turbulent verläuft eine Kontrollaktion der Polizei in Oberhausen: Ein E-Scooter-Fahrer ist mit der Überprüfung zunächst gar nicht einverstanden.

Ein junger Mann ist mit seinem E-Scooter in einer Kontrolle der Polizei Oberhausen gelandet - und hat sich erst einmal wenig kooperationsbereit gezeigt.

Der 19-Jährige fuhr am Freitagabend, 9. April, gegen 19.30 Uhr auf der mit einem E-Scooter direkt an den Polizeibeamten vorbei, die gerade dabei waren, andere Verkehrsteilnehmer zu überprüfen. Da der junge Mann ohne Versicherungskennzeichen unterwegs war und während der Fahrt ein Mobiltelefon in der Hand hielt, stoppten ihn die Beamten.

Sehr aggressives Verhalten

Bei der folgenden Kontrolle habe sich der 19-Jährige sehr aggressiv verhalten, berichtet die Polizei. Er habe mehrfach nach den Polizisten geschlagen und sie auch beleidigt. Ein Beamter wurde leicht verletzt. So habe der junge Mann kurzfristig fixiert werden müssen, erst danach habe er sich beruhigt. Der 19-Jährige behauptete schließlich, er wisse nicht, dass das Kleinstfahrzeug ein Kennzeichen und einen Versicherungsschutz benötige.

Anzeigen erstattet

Anzeigen wegen Widerstands und des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurden erstattet. Der E-Scooter wurde zwecks weiterer Prüfung sichergestellt.