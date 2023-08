Polizeirazzia in Duisburg-Marxloh im März 2022 gegen Verdächtige aus dem Clan-Milieu.

Kriminalität Polizei: Keine verfestigten Clan-Strukturen in Oberhausen

Oberhausen. Clan-Tumulte haben in der Region für Aufsehen gesorgt. Und für den Ruf nach polizeilichem Durchgreifen. Wie sieht die Lage in Oberhausen aus?

Heftige Tumulte in zwei Städten der Region haben den Blick auf libanesische und syrische Clans gelenkt, die ihr eigenes Recht setzen wollen und sich nicht um polizeiliche Maßnahmen scheren.

Mit Blick auf diese jüngsten gewalttätigen Auseinandersetzungen – vor allem zwischen Verdächtigen mit libanesischem und syrischem Hintergrund in Castrop-Rauxel und Essen – verfolgt die Polizei Oberhausen aufmerksam die weitere Entwicklung. „Unser Ziel ist es, ähnliche Phänomene in Oberhausen frühzeitig zu erkennen und ihnen entgegenzuwirken“, erklärt Erster Polizeihauptkommissar Maik Podlech, Leiter der Polizeipressestelle, auf Anfrage der Redaktion.

Gegenwärtig deuteten jedoch keine „gefahrenrelevanten Aspekte“ auf eine vergleichbare Situation in Oberhausen hin. Maik Podlech: „Wir werden diese Kriminalitätsbereiche weiter im Blick behalten.“

Polizei Oberhausen: Keine Verfestigung krimineller Strukturen

In den vergangenen drei Jahren lag der Schwerpunkt der polizeilichen Arbeit in Oberhausen darauf, Erkenntnisse im Bereich der Clan- und Rauschgiftkriminalität sowie des Rotlicht-Menschenhandels zu gewinnen. Dafür sind Razzien, Kontrollen und Durchsuchungen gestartet worden, bei denen auch weitere Behörden und Institutionen die Polizei unterstützt haben. Die Polizei Oberhausen konnte nach eigenen Angaben keine Verfestigung solcher krimineller Strukturen in der Stadt feststellen.

Nach den Auseinandersetzungen von Mitte Juni in der Essener Innenstadt hat Essens Polizeipräsident Andreas Stüve unterdessen entschieden, die dort bereits bestehende Besondere Aufbauorganisation (BAO) „Aktionsplan Clan“ um die Organisationseinheit „Kriminalität durch Syrer“ zu erweitern. Um langfristig erfolgreich zu sein, verfolgt das Essener Präsidium dabei einen umfassenden Ansatz, inklusive Zusammenarbeit mit Stadtverwaltungen und Hochschul-Experten, um ein möglichst vollständiges Lagebild zu erstellen.

