Bundespolizei Polizei findet vermissten Jungen (14) aus Oberhausen in Köln

Oberhausen. Bundespolizisten sind einem vermissten Jungen aus Oberhausen in Köln auf die Spur gekommen. Hier die Details dieses besonderen Rosenmontag-Falls.

Am Morgen des Rosenmontags hat die Bundespolizei einen 14-Jährigen aus Oberhausen in Gewahrsam genommen, der in einem Lebensmittelgeschäft im Kölner Hauptbahnhof zwei Dosen „Whisky-Cola“ gestohlen und Drogen bei sich hatte.

Der Vater des 14-Jährigen hatte seinen Sohn einen Tag zuvor als vermisst gemeldet. Am Rosenmontag ist die Bundespolizei gegen 7.30 Uhr vom Ladendetektiv einer Supermarktkette im Kölner Hauptbahnhof alarmiert worden. Ein Junge hatte zwei hochprozentige Alkoholdosen in seine Jackentasche gesteckt und war damit geflohen.

Bundespolizisten informierten den Vater

Im polizeilichen Fahndungssystem ermittelten die Beamten, dass der Minderjährige aus Oberhausen als vermisst gemeldet war. Sie nahmen den Jungen in Gewahrsam und informierten seinen Vater.

Die Bundespolizisten fanden bei der Durchsuchung eine kleine Menge Marihuana. Sie stellten die Drogen sicher und leiteten ein Strafverfahren ein. In Absprache mit seinem Vater durfte der Junge dann eigenständig die Heimreise nach Oberhausen antreten.

