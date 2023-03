Die Bundespolizisten nahmen den gesuchten Mann in der Haupthalle des Oberhausener Hauptbahnhofs fest. (Archivbild)

Hauptbahnhof Polizei fasst verurteilten Sexualstraftäter in Oberhausen

Oberhausen. Ein 34-Jähriger Mann ist in Oberhausen festgenommen worden. Er hatte sich einer vierjährigen Freiheitsstrafe wegen Kindesmissbrauchs entzogen.

Die Bundespolizei konnte am Donnerstagabend einen verurteilten Sexualstraftäter am Oberhausener Hauptbahnhof festnehmen. Der 34-jährige Deutsche war wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern in mehreren Fällen zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und drei Monaten verurteilt worden, berichtet die Behörde. Die Beamten konnten den Mann der nächsten Justizvollzugsanstalt überstellen.

Die Bundespolizisten hatten den Mann um 22.30 Uhr in der Haupthalle überprüft. Nach einer Abfrage im polizeilichen System stellte sich heraus, dass die Staatsanwaltschaft Duisburg seit Montag, 20. März, nach dem Mann suchte. Der Mann hatte sich bislang der Strafvollstreckung entzogen.

