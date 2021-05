Polizei ermittelt: Pkw-Aufbrüche mit Dosenöffner-Masche

Oberhausen. Nach den dreisten Taten klafft ein Loch in der Auto-Karosserie: Jetzt hat es auch in Oberhausen Pkw-Aufbrüche mit der Dosenöffner-Masche gegeben.

Die Polizei Oberhausen ermittelt im Fall mehrerer Pkw-Aufbrüche in Oberhausen-Königshardt an der Pfälzer Straße und an der Matzenbergstraße.

Zu den Aufbrüchen kam es am vorigen Wochenende (7./8. Mai). Die Täter wendeten dabei die so genannte Dosenöffner-Masche an; ein relativ neues Vorgehen, bei dem die Kriminellen oft hochwertige Fahrzeuge ins Visier nehmen. Mit einem Schneidewerkzeug scheiden sie ein Loch in die Auto-Karosserie und verschaffen sich so direkten Zugriff auf den Öffnungs- und Schließmechanismus der Tür, den die Täter dann von innen betätigen können.

Die Ermittlungen der Polizei Oberhausen zu den jüngsten Fällen laufen derzeit. Weitere Details hat die Polizei noch nicht bekanntgegeben.

