Polizei: Dreiste Betrüger rufen verstärkt Senioren an

Oberhausen. Die Masche ist bekannt, funktioniert leider aber immer wieder: Telefonbetrüger lassen es derzeit verstärkt bei Senioren in Oberhausen klingeln.

Derzeit versuchen dreiste Telefonbetrüger verstärkt, Seniorinnen und Senioren in Oberhausen um ihr Erspartes zu bringen. Davor hat am Freitag Kriminalhauptkommissarin Stefanie Böhringer gewarnt.

Die Leiterin des Oberhausener Betrugskommissariats appelliert an Kinder und Enkel: „Warnen Sie jetzt Ihre Eltern und Großeltern. Wenn sie am Telefon unter Druck gesetzt werden, sollten die Seniorinnen und Senioren einfach auflegen!“

Nach einem solchen Telefonat sollten die Betroffenen dann sofort ihre Kinder oder vertraute Kontaktpersonen anrufen und sie über den Vorfall informieren. Deren Telefonnummern sollten stets abrufbar und gut sichtbar sein. Wünschenswert ist nach Einschätzung der Kriminalhauptkommissarin auch eine entsprechende Meldung an die Polizei, damit andere Seniorinnen und Senioren schnell gewarnt werden können.

Frau (86) aus Dümpten lässt Telefonbetrüger abblitzen

Dass die fortwährende Aufklärungsarbeit der Polizei bereits viele Senioren erreicht hat, hat unterdessen am Donnerstagnachmittag, 11. Mai, eine 86-jährige Dümptenerin bewiesen, als Kriminelle ihr am Telefon eine Notsituation vorlogen. Damit wollten die Betrüger die Frau unter Druck setzen und so die Zahlung einer angeblich dringend benötigten Kaution in fünfstelliger Höhe erreichen. Die gut informierte Oberhausenerin reagierte genau richtig, beendete das Telefonat und rief sofort ihre Vertrauten und die Polizei an.

In einem anderen Fall hielt eine 83-jährige Seniorin allerdings dem gezielt aufgebauten Druck der Telefonbetrüger nicht stand und übergab die geforderten Wertsachen an einen Komplizen, der sofort flüchtete.

Auf ihrer Internetseite hat die Polizei Oberhausen im Detail Verhaltenshinweise veröffentlicht, mit denen sich Seniorinnen und Senioren vor den Tricks und Maschen der Telefonbetrüger schützen können.

