Politisches Nachtgebet: „Applaus allein genügt nicht“

Oberhausen. Das Politische Nachtgebet in Oberhausen hat sich stets um aktuelle Fragen gekümmert; so auch in diesem Jahr. Es geht um die Gesundheitsbranche.

Der evangelische Kirchenkreis Oberhausen lädt zu einem Politischen Nachtgebet am Dienstag, 29. Juni, um 19 Uhr in die Markuskirche an der Dietrich-Bonhoeffer-Straße. 5 ein. Der Titel des Treffens lautet: „Applaus allein genügt nicht – Alarm im Krankenhaus und in der Pflege“.

Über die Missstände im Gesundheitsbereich und die Möglichkeiten, das zu verändern, diskutieren dann die Bundestagsabgeordnete Bärbel Bas (SPD) und der Landtagsabgeordneter Wilhelm Hausmann (CDU), beide im Gesundheitsausschuss ihrer jeweiligen Parlamente präsent. Für die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi ist Geschäftsführerin Henrike Eickholt mit dabei, ebenso diskutieren die Pflegedienstleiterin der Diakonie-Sozialstation Angelika Peters und Barbara Rudolph für das Gesundheitsbündnis Oberhausen mit. Der evangelische Kirchenkreis unterstützt auf der Veranstaltung dessen Initiative: „Gesunde Krankenhäuser in NRW – Für alle!“

Mit musikalischer Begleitung

Den liturgischen Rahmen gestaltet der Ausschuss „Wirtschaft - Arbeit - Soziales“ unter der Leitung von Pfarrer Andreas Loos. Das Duo „onlyTWO“ begleitet die Veranstaltung musikalisch. Das Treffen ist auf 50 Teilnehmende begrenzt, um Anmeldung wird gebeten (andreas.loos@ekir.de). Eine Live-Teilnahme über Youtube ist ebenfalls möglich. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage des Kirchenkreises: www.kirche-oberhausen.de

