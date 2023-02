Der Bahndamm in Lirich in Nähe der Katharinenstraße.

Stadtteilpolitik Politiker diskutieren Lärmschutz am Bahngleis in Lirich

Oberhausen. Die Politik will Druck machen beim Lärmschutz am Bahngleis in Lirich. Am 8. März diskutiert die Bezirksvertretung Alt-Oberhausen das Thema.

Der Lärmschutz am Bahngleis in Lirich beschäftigt am Mittwoch, 8. März, die Bezirksvertretung Alt-Oberhausen.

Die SPD hat zu dieser Sitzung einen entsprechenden Antrag vorgelegt: „Die Lärmbelästigung für die Menschen entlang der Bahnstrecke in Lirich ist – gerade im Bereich des Rangierbahnhofes Oberhausen-West – außerordentlich hoch“, heißt es darin. Einem Liricher Bürger sei auf seine Anfrage bei der Deutschen Bahn hin schriftlich mitgeteilt worden, dass die Länge der dort geplanten Schallschutzwand deutlich verringert werden müsse – wegen „technischer Beschränkungen im Bauuntergrund auf Höhe der Katharinenstraße“.

Lärmschutz: Stadt soll sich zum aktuellen Stand äußern

Ausgerechnet dort sei aber die Belastung für die Menschen besonders hoch, heißt es in dem SPD-Antrag weiter. Die Sozialdemokraten bitten die Verwaltung um eine möglichst genaue Darstellung der aktuellen Situation und um meine Einschätzung der Chancen, an dieser Stelle bei der Deutschen Bahn für ein Umdenken zu sorgen.

