Poetry Slam und Kabarett im Oberhausener Zentrum Altenberg

Oberhausen. Im Rahmen des Freistil-Kultursommers in Oberhausen geben sich bekannte Kabarettisten und Poetry Slammer die Ehre. Das Programm in der Übersicht.

Im Zentrum Altenberg in Oberhausen wird es lustig. Im Rahmen des „Freistil – Oberhausener Kultursommer“-Festivals finden ab Freitag, 16. Juli, mehrere Kabarett- und Poetry Slam-Veranstaltungen statt.

Am 16. Juli starten Christian Hirdes, bekannt aus der Altenberg-Show „Nachgewürzt“, und Ludger K. mit ihrem Duo-Programm „No Woman in Kray“. Zudem werden beide einige zeitlose Klassiker ihrer Solo-Programme präsentieren. Ein paar Überraschungen sind auch dabei, versprechen die Veranstalter. Das Programm beginnt um 19.30 Uhr, Einlass ist um 18.30 Uhr. Der Eintritt kostet 8 Euro.

Am Freitag, 23. Juli, wird es im Altenberger Innenhof wortgewandt. Beim Poetry Slam inklusive Live-Band führt Marco Jonas Jahn durch den Abend. Wortkreationen kommen von Sandra da Vina, Lasse Samström, Destina Demir und Markim Pause – und das unter freiem Himmel. Das Sahnehäubchen ist die aus der Kabarettshow „Nachgewürzt“ bekannte Live-Band, die dem modernen Dichterwettbewerb den besonderen Schliff geben wird. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Kabarett in vielfacher Ausführung

Wer nicht genug von der Live-Band bekommt, kann einen Tag später, am 24. Juli, direkt noch einmal vorbeischauen. Dann gibt sich das „Nachgewürzt“-Stammensemble um Benjamin Eisenberg, Christian Hirdes, Marco Jonas Jahn und Matthias Reuter die Ehre und lädt zum einmaligen Open-Air-Sommerkabarett ein, ebenfalls im Innenhof. Beginn ist um 19 Uhr, Einlass um 18 Uhr. Der Eintritt kostet 12 Euro.

Knapp einen Monat später, am 29. August, zeigen sich Matthias Reuter und Benjamin Eisenberg noch einmal im Doppelpack und beweisen ihr kabarettistisches Geschick. Eisenberg verteilt verbale Seitenhiebe gegen das politische Establishment und das alltägliche Koalitionschaos. Reuter gibt Saiten-Hiebe am Klavier in skurrilen, jazzigen Liedern und wirft mit seinen Geschichten und Gedichten einen kritischen Blick auf die Gesellschaft. Chaotisch wird es dann, wenn sie zu zweit in den Kabarett-Ring steigen und über unnützes Wissen philosophieren oder ihre Zukunftsvision von der WM 2022 in Katar präsentieren. Beginn ist um 19.30 Uhr, Einlass ist um 18.30 Uhr. Der Eintrittspreis liegt bei 8 Euro.

Tickets für alle Veranstaltungen gibt es online auf theater-oberhausen.de oder an der Abendkasse.

