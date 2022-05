Poetry Slam: „Quichotte“ zu Gast an Oberhausener Schule

Oberhausen. Der bekannte Slam-Poet Quichotte hat das Oberhausener Bertha-von-Suttner-Gymnasium besucht. Mit den Schülern erarbeitete er ein Europa-Stück.

Was hat Europa mit unserem Alltag zu tun? Dieser Frage gingen Schülerinnen und Schüler des Oberhausener Bertha-von-Suttner-Gymnasiums mit dem bekannten Kölner Buchautor und Slam-Poet „Quichotte“ nach. Die Veranstaltung trug den Titel „What about EU and YOU“ und fand im Rahmen der „Europawoche NRW“ statt. Am Ende führten die Schülerinnen und Schüler der 11. Klasse ihre Texte in der Aula auf. Die Teilnehmer waren begeistert.

„Dabei hat man so unglaublich viele Gestaltungsmöglichkeiten. Jeder Text ist am Schluss ganz individuell“, sagte etwa Schülerin Sonja, die beim Slam-Poetry-Wettbewerb den 2. Platz belegte. Auf der Bühne machte sie deutlich, dass „trotz der Probleme, die die Politik zum Beispiel mit Lobbyismus hat, Europa für jeden einzelnen von uns wichtig ist, weil es die europäische Zusammenarbeit in dieser Form vorher nie gegeben hat“, wie die Schule in einer Pressemitteilung schreibt.

Lesen Sie auch

Europa-Projektkurs zum fünften Mal in Folge

Die Aufführung war Teil eines Projektkurses, der sich ausschließlich um das Thema Europa dreht und am Bertha-von-Suttner-Gymnasium nun schon im fünften Jahr in Folge für Schülerinnen und Schüler der 11. Jahrgangsstufe stattfindet. „Es ist unerlässlich, sich mit Europa auseinanderzusetzen“, meint Jonathan Heuer, der den Oberstufenkurs leitet. „Gerade vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges zeichnet sich ab, dass Europa in Zukunft noch mehr an Bedeutung gewinnen wird.“ Der 36-Jährige war ebenfalls vom Poetry Slam angetan. „Die Schülerinnen und Schüler vertreten beim Poetry Slam ihre Meinung zu Europa öffentlich, das ist wichtig, um eine lebendige Diskussion aufrecht zu erhalten. Und es macht Spaß!“

„So ein Poetry Slam zeigt dann, wie viel vielfältiger das Thema Europa eigentlich ist, als man vorher dachte“, pflichtet Schülerin Lilli bei, die in ihrem Siegerbeitrag deutlich machte, „dass der Dialog über und in Europa ganz entscheidend dafür ist, der EU Substanz zu verleihen und sie im Alltag bei den Menschen zu verankern“.

Abgerundet wurde die Veranstaltung durch die musikalischen Beiträge der Schülerin Melisa, die auch schon durch „Rock gegen Rechts“ am Bertha als exzellente Musikerin bekannt ist.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen