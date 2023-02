Pöstertreck in Alstaden: Das sind die schönsten Jeckenbilder

Beim Pöstertreck in Alstaden jubelten die Jeckinnen und Jecken am Wegesrand den Karnevalisten auf den Motto- und Motivwagen ausgelassen zu.

Oberhausen. Im Oberhausen-Alstaden feiern die Jecken besonders temperamentvoll. Beim Pöstertreck hat die KG Wagaschei eine besondere Botschaft parat.

Keine Karnevalssession ohne Pöstertreck! Einige Tausend Jeckinnen und Jecken zeigten sich am Rosenmontag als echte Frühaufsteher. Um 11.11 Uhr zog der kleine, aber feine Pöstertreck durch das jecke Alstaden.

Gut gelaunte Marienkäfer und flotte Bienen schnappten am Wegesrand nach ordentlich Kamelle. Auch wenn der Karnevalszug kleiner wirkte als sonst, hatten die Kostümierten gute Laune. Fenster auf, Party am Wegesrand: Viele Familien jubelten Stadtprinz Rainer I. (Lettkamp), dem Kinderprinzenpaar Finja I. und Jaden I. sowie dem Dreigestirn um Prinz Hans-Dieter I. ohne große Müdigkeit zu.

Karnevalszug in Oberhausen: Alstadener ändern die Zugroute

Der Pöstertreck musste diesmal allerdings eine neue Route fahren, da die Straße Heiderhöfen gesperrt war. Stattdessen zogen die Närrinnen und Narren am Flockenfeld hoch. Der Besuch konnte sich sehen lassen, besonders voll wurde es am Fröbelplatz – nur am Auflösungspunkt an der Bebelstraße neben „Hellwig’s Heaven“ (vormals Kleine-Natrop) war es verhältnismäßig leer.

Hier die schönsten Fotos vom Umzug in Alstaden:

Fotos vom Pöstertreck in Alstaden

In den Innenräumen der Gaststätten ging es mächtig rund. Hier feierten die Schunkler ausgiebig den Höhepunkt der tollen Tage. Die Karnevalsgesellschaft Grün-Rot Wagaschei ist für den kleinen Zug durch die Gemeinde verantwortlich und stellte mit einem Trecker und der Aufschrift „Ohne Bauern keine Zukunft“ auch ein gesellschaftlich relevantes Motto zur Schau. Da es von Lirich nach Alstaden bekanntlich nicht weit ist, schaute die Liricher Karnevalsgesellschaft (LKG) „Die Müllschlucker“ vorbei und ließ bunte Geschenke auf die Jecken regnen.

Karnevalszug in Oberhausen: Alstadener Bären in Jubelstimmung

Schon aus der Entfernung zu vernehmen: Der brodelnde Karnevalswagen der Karnevalsgemeinschaft „Alstadener Bären“ zeigte sich bei bester Stimmung. „Bären-Motor“ Hermann Buschmann warf die Kamelle mit beiden Händen. Auch wenn die Sonne fehlte, hatten die Alstadener Jecken etwas mehr Glück mit dem Wetter als die Narren beim Tulpensonntagszug in Alt-Oberhausen und dem Kinderkarnevalszug am Nelkensamstag in Osterfeld. Es blieb diesmal trocken.

