Plastikfreie Wochenmärkte: Daran scheitert die Umsetzung

Oberhausen. Seit 2019 strebt Oberhausen eine Reduzierung von Einwegverpackungen auf Wochenmärkten an. Doch es gibt Probleme bei der Umsetzung.

Oberhausener Wochenmärkte haben Schwierigkeiten, ganz auf Plastik zu verzichten. Ein Bericht der Verwaltung für den Umweltausschuss kommt zu dem Ergebnis, dass ein vollständiger Verzicht „derzeit nicht möglich erscheint“. Als Gründe werden genannt, dass die Einflussnahme auf den Großhandel gering sei, zudem würden Kundinnen und Kunden meist nicht mehr Geld für alternative Verpackungen zahlen wollen. Die Konkurrenz zu Supermärkten und Discountern spielt auch eine Rolle.

Schon im Jahr 2019 wurde die Verwaltung beauftragt, mit den Wochenmarkthändlern plastikfreie Alternativen umzusetzen. Das damalige Ziel: Innerhalb eines Jahres Wochenmärkte plastikfrei zu machen. Doch die Corona-Pandemie bremste das Vorhaben aus.

Stoffbeutel und Tüten aus Maisextrakt im Verkauf

Nach Angaben der Verwaltung wurden aber weiterhin Gespräche mit den Beschickern geführt – teils mit Erfolg. Grundsätzlich würden keine Plastiktüten mehr von den Händlerinnen und Händlern ausgegeben. Bei den Textilien würden Stoffbeutel bevorzugt, für Gemüse und Obstsorten Papiertüten oder Kunststofftüten aus Maistextrakt.

Problematisch ist allerdings, dass empfindliche Obstsorten wie Erdbeeren direkt in Plastikschalen geliefert werden. Ein Umverpacken würde die Ware beschädigen. Hier kommen Verwaltung und Wochenhändler an die Grenzen ihres Einflusses, denn der Großhandel legt fest, wie die Ware angeliefert wird. Dasselbe gilt für Haushaltswaren. So würden Pfannen laut Bericht beispielsweise oftmals kunststoffverpackt vertrieben.

Imbissbuden setzten auf Plastikbesteck

Auch die Kundinnen und Kunden scheinen nicht überzeugt zu sein. Dem Bericht zufolge machen Händler die Erfahrung, dass die Wochenmarkt-Besucher nicht mehr Geld für plastikfreie Verpackungen ausgeben wollen. Die Oberhausener Wochenhändler bekommen hier offenbar den Konkurrenzdruck durch den stationären Lebensmitteleinzelhandel zu spüren.

Positiv ist, dass inzwischen die Imbissbuden der Wochenmärkte auf Plastikbesteck und -geschirr verzichten. Hier werden auch Pfandsysteme genutzt.

