Pkw im Parkhaus des Centro Oberhausen geht in Flammen auf

Der Motorraum eines Pkw brannte am Freitagabend, 23. Juni 2023, in einem Parkhaus des Centro Oberhausen lichterloh.

Oberhausen. Feuerwehr im Dauerstress: In einem Parkhaus des Centro Oberhausen brennt ein Pkw, auch an der Hermann-Albertz-Straße bricht ein Feuer aus.

Ein Brand im Parkhaus 4 des Centro in Oberhausen hielt die Feuerwehr am Freitagabend (23. Juni 2023) ab 20.17 Uhr auf Trab. Im ersten Geschoss des Parkhauses war der Motorraum eines dort abgestellten Wagens in Flammen aufgegangen. Der Löschzug 1 der Berufsfeuerwehr Oberhausen rückte aus. Ein Trupp unter Atemschutz brachte den Brand mit Wasser und Schaum schnell wieder unter Kontrolle.

Wegen der starken Rauchentwicklung kontrollierten die Einsatzkräfte das Parkhaus aber genau und überprüften auch die Aufzüge. Zeitgleich hatte eine Brandmeldeanlage durch die Verrauchung auch noch im Nachbarobjekt einen Feueralarm ausgelöst. Daraufhin war auch noch der Löschzug 2 der Feuerwehr Oberhausen alarmiert worden. Die Polizei sperrte das Parkhaus für die Dauer der Löscharbeiten ab. Das Fahrzeug erlitt nach Angaben der Feuerwehr einen Totalschaden. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Brandursache steht noch nicht fest, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Feuer im Keller eines Mehrfamilienhauses in Oberhausen

Für den Löschzug 1 war dies bereits der zweite Einsatz am Freitag. Schon gegen 17.20 Uhr hatten die 21 Feuerwehrleute erstmals ausrücken müssen. Aus ebenfalls noch ungeklärter Ursache hatte es in einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses an der Hermann-Albertz-Straße zu brennen angefangen. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten sich aber bereits alle Bewohner des Hauses selbstständig aus dem Haus retten können. Nach eineinhalb Stunden war der Brand wieder gelöscht. Nachdem das Gebäude durchgelüftet war, durften die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren.

Da das Feuer einige Leitungen beschädigt hatte, musste der Netzbetreiber das komplette Haus zunächst vom Stromnetz nehmen. Der Hausverwalter alarmierte einen Elektronotdienst, der die Versorgung aber zügig wieder herstellen konnte.

