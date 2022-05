Pink Floyd: Tribute-Band Floydbox gibt Konzert in Oberhausen

Oberhausen. Für ihre Fans sind sie eine der besten Tribute-Bands, die sich mit Pink Floyd beschäftigen. In Oberhausen planen Floydbox das nächste Konzert.

Die Songs der britischen Rock-Legenden summen noch in sämtlichen Ohren. Hits wie „Another Brick in the Wall“, „The happiest Days of our Lifes“ und „High Hopes“ sind nicht nur Spezialitäten von David Gilmour, Roger Waters und Co., sondern auch der musikalische Lebensinhalt einer Oberhausener Musikband.

Floydbox widmen sich als Tribute-Band den großen Welthits - und gehen mit ihrer Konzertshow mittlerweile selbst auf Tournee. Zwirbelnde Gitarren-Riffs, sanftes Saxophone, rassige Drums? Kein Problem!

Die Corona-Pandemie hat ihr Schaffen zuletzt allerdings stark eingeschränkt. Da lag es nah, dass sie sich mit der Tour „Coming back to Life“ passend zurückmelden. Der Titel spielt auf das 1994er Pink-Floyd-Album „The Division Bell“ an.

Pink Floyd: Floydbox spielen Heimspiel in der guten Stube

Zum Heimspiel haben sie sich einen Herbst-Termin in Oberhausen gesichert. Am Samstag, 22. Oktober, werden Floydbox in der Luise-Albertz-Halle gastieren. „Nach unserer kleinen Sommertour mit Konzerten in Freiburg, Bad Homburg, Senftenberg in Brandenburg und der Zeche in Bochum führt uns der Tourplan 2022 endlich wieder nach Oberhausen“, gibt sich das Floydbox-Team optimistisch.

Es ist das dritte Konzert in der auch als Congress-Center-Oberhausen (CCO) bekannten Spielstätte. Zwei Mal musste die Tribute-Band ihr Kommen hier wegen der Corona-Krise zuletzt absagen. Neben Oberhausen stehen auch Tourstädte wie Emsdetten und Borken auf dem Plan.

Pink Floyd: Floydbox geizen nicht mit den Konzert-Minuten

Zuletzt geizte die Band nicht gerade mit Spielzeit. Rund drei beschallte Stunden sind bei Floydbox nicht selten. Auch optisch versprechen die Oberhausener Musikerinnen und Musiker viel - ähnlich wie bei den Originalen. Es gibt flotte Videoprojektionen sowie Licht- und Lasereffekte.

Die Eintrittskarten für das Konzert in der Luise-Albertz-Halle an der Düppelstraße 1 kosten im Vorverkauf knapp 30 Euro. Sie sind unter anderem beim Kartenanbieter www.rheinruhrticket.de erhältlich. Los geht es um 20 Uhr. Eine Stunde vorher öffnen sich die Hallentüren.

