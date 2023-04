Die eigene, kleine Photovoltaikanlage auf dem heimischen Balkon wird immer beliebter, auch in Oberhausen.

Klimawandel Photovoltaik und Ladestationen: Themenabende in Oberhausen

Oberhausen. Wie funktioniert die Solaranlage für den Balkon? Wie lade ich mit dem Strom mein E-Auto? Zwei Info-Abende in Oberhausen zu diesen Themen geplant.

Mit der eigenen Solaranlage auf dem Dach Strom produzieren – am besten für das E-Auto, das vor der eigenen Haustür steht: Immer mehr Menschen wünschen sich angesichts rasant steigender Strompreise und fortschreitender Klimakrise, zumindest einen Teil ihres Stromes selbst zu produzieren und für die E-Mobilität zu nutzen. Doch es gibt viele Fragen. Fragen, die die Stadt Oberhausen beantworten möchte – bei zwei Themenabenden zu Photovoltaik, Ladestationen und E-Mobilität.

Eine eigene Solaranlage produziere bei Sonnenschein nicht nur umweltfreundliche Energie, wirbt die Stadt in einer aktuellen Mitteilung. Wer zusätzlich eine sogenannte Wall-Box installiert, profitiere auch noch doppelt: Denn damit etabliere man „ein intelligentes Speichersystem, steigert so die Eigennutzung des Solarstroms und das E-Auto wird günstig mit der Kraft der Sonne getankt“.

Innovation City und Energieversorgung Oberhausen

Wie lade ich das Elektroauto mit der Solar-Anlage? Welche technischen Voraussetzungen benötige ich? Gibt es rechtliche Vorgaben? Stehen Fördermöglichkeiten zur Verfügung? Diese und weitere Fragen klären Philipp Pospieszny vom Bottroper Quartiersentwicklungs-Projekt Innovation City und Felix Horstmann von der Energieversorgung Oberhausen.

Fragen rund um die Photovoltaik und Elektro-Mobilität sollen am Donnerstag, 13. April beantwortet werden. Bei einem weiteren Themenabend am 30. Mai stehen die Themen Photovoltaik und Steuern im Fokus. Los geht es jeweils um 18 Uhr (Einlass: 17.30 Uhr) im Veranstaltungsraum der evangelischen Emmaus-Kirchengemeinde an der Bebelstraße 234. Anmeldung erforderlich: innovationcity-oberhausen.de oder 0800 4623600.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen