Pflege und Gesundheit Oberhausen: Info-Tag im Knappenviertel

Das Organisationsteam freut sich auf seine Gäste: (v.l.) Andrea Auner, Quartiersbüro Oberhausen-Ost, Silke Paslat, Promedica Plus Oberhausen, und Thomas Böhne, Knappeninitiative Oberhausen.

Oberhausen. Die Knappeninitiative vernetzt Anbieter und Interessierte: Infotag rund um Gesundheit und Pflege in Oberhausen soll auch eine Stellenbörse sein.

Vernetzen, informieren, kennenlernen: Die Knappeninitiative präsentiert am Dienstag, 21. März, im Mehrgenerationenhaus „Bürgerzentrum Alte Heid“ (Alte Heid 13) ihr Angebot rund um die Themen Gesundheit und Pflege in Oberhausen-Ost. Das Motto der Veranstaltung lautet: „Rundum versorgt in 46047“.

In Zusammenarbeit mit dem Quartiersbüro Oberhausen-Ost, Promedica Plus und dem Awo-Mehrgenerationenhaus lädt die Knappeninitiative damit erstmals Anbieter aus dem Stadtteil sowie interessierte Bürgerinnen und Bürger ein. Das Ziel der Veranstaltung: lokale Unternehmen und Institutionen informieren im Gespräch zu Fragen rund um Gesundheit und Pflege. Darüber hinaus soll der Informationstag gerne auch als Börse für freie Ausbildungsplätze und Stellen genutzt werden, betont Andrea Auner vom Quartiersbüro Oberhausen-Ost.

Im Bedarfsfall nicht mehr lange suchen

Die Menschen im Viertel, vor allem ältere und alle, die besonderer Unterstützung bedürfen, erhalten einen persönlichen Eindruck vom Angebot im Stadtteil. Ob Apotheke oder Pflegedienst – wer weiß, was sich wo in Oberhausen-Ost befindet, braucht im Bedarfsfall nicht lange zu suchen. Gleiches gilt für die Anbieter: Sie präsentieren sich nicht nur im Rahmen der Veranstaltung, sondern vernetzen sich auch untereinander, so dass bei Bedarf Ratsuchende schneller weitergeleitet werden können.

An insgesamt sechs Tischen finden Besucherinnen und Besucher an diesem Tag von 11 bis 16 Uhr Ansprechpartner und Informationen.

