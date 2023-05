Pfingstmontag öffnet Baumeister-Mühle wieder ihre Pforten

Am Mühlstein der Baumeister-Mühle ist die Technik besonders gut und eindrucksvoll zu bestaunen.

Oberhausen. Eine Mühle bietet Technik und Handwerk in Hülle und Fülle – zu Pfingsten können Interessierte all das in Oberhausen kennenlernen.

Ein Tag im Zeichen des Müllers: An Pfingstmontag, 29. Mai, können wieder die historischen Mühlen in ganz Deutschland besucht werden. Auch in Buschhausen öffnet die Baumeister-Mühle die Türen.

Aus den vorhandenen Unterlagen ist zu ersehen, dass die Baumeister-Mühle im Jahr 1858 erbaut worden ist. Komplett restauriert wurde die Mühle 1995/1996 und ist so voll funktionsfähig. Wenn Wind aufkommt, die Segel gesetzt, drehen die Flügel und setzen den Mahlgang in Bewegung. So kann mit Hilfe der reinen Windkraft das Korn zu Mehl gemahlen werden.

Freiwillige Müller in der Ausbildung

Seit einiger Zeit kümmert sich Axel Gindera intensiv um die Mühle. Er verbessert die Bedienung der Mühle und sorgt dafür, dass die Lager immer ausreichend gefettet sind. Zwei junge Mühlen-Interessierte werden gerade zu freiwilligen Müllern ausgebildet. Dabei lernen sie Grundlegendes über Technik, Wartung und das Zusammenspiel mit Wind und Wetter. All dies ist notwendig, um eine Windmühle sicher zu bedienen.

An Pfingstmontag, dem Deutschen Mühlentag, erklären die Müller den interessierten Besuchern gerne die Geheimnisse der Mühle. An diesem Tag wird auch Mehl, das auf Stein gemahlen wurde, verkauft. Baumeister-Mühle liegt an der Homberger Straße 11 in Oberhausen und ist von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

