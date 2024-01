Oberhausen Peter Neururer sind Experten-Stühle wohl auf Dauer zu langweilig. Der ehemalige Kult-Trainer tritt im Ebertbad auf. So lautet das Programm.

Wenn man an Peter Neururer denkt, könnte man meinen, der ehemalige Bundesliga-Trainer und heutige Experte aus TV-Formaten wie „Sport 1 Fantalk“ hat wirklich schon alles gesagt. Pustekuchen! Peter Neururer kommt am Donnerstag, 5. September 2024, zu einem besonderen Besuch in Oberhausen vorbei. Die Fußball-Kultfigur steht im Ebertbad mit einem eigenen Show-Programm auf der Bühne.

Dort, wo sonst Comedian und Kabarettisten scherzen, wird es jetzt ganz sportlich - aber wahrscheinlich nicht minder amüsant. Der zu erwartende Sturmlauf an Fußball-Anekdoten und Blutgrätschen-Pointen heißt folgerichtig: „Schweigen ist feige!“

Peter Neururer als Bühnen-Star - Anekdoten und Fan-Fragen

Die Show wird in zwei Halbzeiten unterteilt. Logisch, diese dauern jeweils 45 Minuten. Während sich die erste Hälfte um mitunter heitere Neururer-Trainergeschichten dreht, können sich die Fans im zweiten Durchgang selbst als Spielmacher betätigen und den Kult-Trainer mit Fragen löchern.

Peter Neururer stammt aus Marl - und hat bei etlichen Reviervereinen und namhaften Bundesligisten seine Spuren hinterlassen. So trainierte Neururer unter anderem Rot-Weiss Essen, Schalke 04, 1. FC Köln, Fortuna Düsseldorf, MSV Duisburg und nicht zuletzt den VfL Bochum.

Häufig erwarb er sich den Ruf als „Feuerwehrmann“, um Vereine in Abstiegsgefahr vor dem Absturz zu retten. Die Trainer-Stationen bei den Fußball-Vereinen waren allerdings meist von kurzer Dauer.

Auch Mario Basler stand schon scherzend auf der Ebertbad-Bühne

Dass Neururer auch einige lokale RWO-Geschichten einfließen lässt, ist durchaus möglich. Gute Erinnerungen hat der Kult-Trainer an das hiesige Stadion Niederrhein allerdings nicht allzu viele. Auch wenn die Ereignisse schon weit zurückreichen. In der Saison 2001/2002 am 22. Spieltag ging sein VfL Bochum zum Beispiel bei Rot-Weiß Oberhausen mit 1:6 unter. Damals noch in der 2. Bundesliga. Der RWO-Trainer hieß übrigens Aleksandar Ristić.

Im Ebertbad ist Peter Neururer nicht der erste Fußballer, der sich auf der Bühne versucht. Neben der Bühnen-Adaption der WDR-Sendung „Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs“ gab sich 2019 auch Europameister und Hallodri Mario Basler als abendfüllender Geschichtenerzähler.

Die Eintrittskarten für den Neururer-Auftritt im Ebertbad (Ebertplatz 4, Oberhausen) kosten zwischen 30 und 45 Euro.

